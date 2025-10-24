overcast clouds
ПРОНЕВЕРИЛИ ЦРЕП ИЗ ФИРМЕ У КОЈОЈ РАДЕ Ухапшена тројка из Лесковца

24.10.2025. 11:51
Фото: Canva, ilustracija

ЛЕСКОВАЦ: Припадници Министарства унутрашњих послова, Управа криминалистичке полиције, Одељења за борбу против корупције и Полицијске управе Лесковац, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су три особе због постојања основа сумње да су извршиле кривично дело проневера у обављању привредне делатности.

Како се сумња, запослени у ИГМ „Младост“ ДОО из Лесковца – С. В. (1974), радник на контроли утовара, и Д. В. (1980), виљушкариста, уз помоћ П. С. (1980), возача камиона, извршили су кривично дело проневере.

Према наводима истраге, у септембру ове године С. В. и Д. В., у договору са П. С., без налога за утовар, утоварили су робу (цреп) која им је поверена у компанији, поред робе која је уговорена и плаћена.

Такође, у октобру је полиција зауставила камион у власништву П. С. и у њему затекла робу без пратеће документације, за коју се сумња да је утоварена без налога, што је омогућило противправну имовинску корист П. С. на штету ИГМ „Младост“.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити спроведени у надлежно тужилаштво.

Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова, УКП и Одељења за борбу против корупције наставиће рад на сузбијању корупције и финансијског криминала на територији Србије.

