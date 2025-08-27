overcast clouds
У ПУЦЊАВИ У КРУШЕВЦУ РАЊЕН МУШКАРАЦ Ухапшен младић који је хицима испред своје куће нанео повреде опасне по живот

27.08.2025. 11:14 11:17
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс/Дневник.рс
Фото: Дневник/Ф. Бакић

Полиција у Крушевцу ухапсила је Д. П. (29) из овог града због покушаја убиства.

Он се сумњичи да је синоћ, око 22 часа, на улици испред своје куће, хицима из ватреног оружја нанео тешке повреде опасне по живот двадесетдеветогодишњем мушкарцу.

Повређени мушкарац збринут је у Клиничком центру у Нишу, а полиција је јутрос пронашла и ухапсила осумњиченог.

По налогу тужиоца, Д. П. је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Крушевцу.

