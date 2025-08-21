РАДИВОЈУ ЈОВОВИЋУ ПРИТВОР ДО 30 ДАНА, ЧЕЛЕКЕТИЋЕВОЈ ЕЛЕКТРОНСКИ НАДЗОР ДО ТРИ МЕСЕЦА Полиција их лишила слободе на блокади новосадског суда
Покрајински посланик и председник новосадског одбора Покрета слободних грађана Радивоје Јововић ухапшен је током блокаде суда у Новом Саду, због, како је навео тужилац, напада на полицијске службенике. Заједно са њим слободе је лишена активистиња Исидора Челекетић, а информацију о њиховом привођењу потврдили су из ове странке.
Из инфослужбе Основног суда у Новом Саду потврдђено је за "Дневник" да је у току јучерашњег дана донето решење којим је Јововићу одређен притвор у трајању до 30 дана, док је Челекетићевој изречена мера забране напуштања стана уз електронски надзор.
Основно јавно тужилаштво у Новом Саду је дана 20.08.2025. године поднело предлоге за одређивање притвора према осумњиченом J.Р. (41) из Новог Сада због кривичног дела спречавање службеног лица у вршењу службене радње у саизвршилаштву из члана 322 став 2 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика и кривичног дела напад на службено лице у вршењу службене дужности из члана 323 став 3 у вези става 1 Кривичног законика и према осумњиченој И.Ч.(25) из Новог Сада због кривичног дела спречавање службеног лица у вршењу службене радње у саизвршилаштву из члана 322 став 2 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 33 Кривичног законика.
Решењем судије за претходни поступак од дана 20.08.2025. године одређен је притвор против осумњиченог Ј.Р.(41) на основу члана 211 став 1 тачка 3 Законика о кривичном поступку, односно због постојања особитих околности које указују на основану бојазан да ће осумњичени боравком на слободи у кратком временском периоду поновити кривично дело. Притвор по овом решењу може трајати до 18.09.2025. године, а на наведено решење странке имају право жалбе у законском року кривичном ванпретресном већу Основног суда у Новом Саду.
Решењем судије за претходни поступак од 20.08.2025. године одбијен је предлог јавног тужиоца за одређивање притвора према осумњиченој И.Ч. (25), те јој је изречена мера забрана напуштања стана са електронским надзором, која мера по наведеном решењу може трајати до 20.11.2025. године, а из разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 3 ЗКП, односно због постојања особитих околности које указују на основану бојазан да ће осумњичена боравком на слободи у кратком временском периоду поновити кривично дело. Наведена мера по овом решењу може трајати до 20.11.2025. године, а на наведено решење странке имају право жалбе у законском року кривичном ванпретресном већу Основног суда у Новом Саду.