ШАМАНКА ИЗ СРБИЈЕ ПОНОВО У ЦЕНТРУ СКАНДАЛА Превару века извела, милионима напунила сефове и побегла, без трага ДОСПЕЛА У ФИНАЛЕ ЗА НАЈБИЗАРНИЈУ НАГРАДУ
Породични клан на челу са одбеглом шаманком из Србије разбијао "клетве" и живео у невероватној раскоши, а истражитељи и даље трагају за њом и истражују мрежу преваре вредне десетине милиона евра
Одбегла шаманка из Србије М. М. (44), која се у јавности представљала под именом Амела, нашла се у финалу за награду која се у Немачкој и Аустрији додељује за највећи апусрд године, под називом "Голдене Brett ворм Копф", "признање" које се сваке године додељује највећим преварантима!
Ова тзв. "анти-награда" има за циљ да упозори јавност на опасност од превараната, надрилекара, па и самозваних исцелитеља, а Српкиња је у финале доспела због преваре века - шеме тешке више милиона евра, која је потресла немачко подручје и отворила питање колико су људи спремни да поверују у надреалне тврдње.
- М. М. годинама је деловала по Немачкој и Аустрији представљајући се као шаманка и исцелитељка. Људе је убеђивала да их прати црна магија и породично проклетство, а онда им нудила ритуале чишћења - подсећа извор.
Подсетимо, једна жена из Аустрије остала је без чак 760.000 евра, верујући да тиме "спашава живот члану породице".
Када су полицајци претресли домове М. М. сина и сарадника, шокирали су се призором: сефови пуни новца, златни накит, луксузни сатови и торбе познатих брендова. Истражитељи верују да је штета прешла десет милиона евра и да су жртве широм Аустрије, Немачке и Швајцарске.
Шта је циљ ове награде?
"Дас Голдене Brett ворм Копф"је сатирична награда која се додељује онима који су се истакли најбесмисленијим и најопаснијим тврдњама и радњама. Организатори објашњавају да циљ није да се људи вређају, већ да се упозори јавност на опасне надрилекаре и самозване духовњаке.
- Смех је најбоља одбрана од глупости, али иза неких глупости стоји озбиљна штета - поручили су организатори који стоје иза додела ових награда.
Зато је и случај Српкиње М. М. доспео у финале, јер је њена прича савршена комбинација бизарности, манипулације и криминала.
Док други "лече кристалима" и "енергијама", она је наплатила магију као луксузну услугу и притом преварила људе за богатство.
И даље у бекству
Након што је откривена, М. М. је нестала без трага. Полиција из Доње Аустрије води истрагу, а европски истражитељи верују да је напустила земљу са лажним пасошем.
Подсетимо, М. М. је већ раније осуђивана за разна кривична дела, па је тако још 2002. и 2005. године била иза решетака немачког затвора. Она је, тада, преварила укупно шест жена у Минхену за 214.000 евра, када је још тада својим жртвама наводила да може да види будућност, као и да предвиди смрт.
Убрзо након што је напустила зидине затвора, како пишу аустријски медији, наставила је по старом и "преварантску каријеру" покренула је у Швајцарској, када је због сличне преваре добила 13 месеци условне казне, а потом у лето 2016. године шаманка је осуђена и у Бечу на три године затвора.