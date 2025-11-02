САСЛУШАН ОСУМЊИЧЕНИ ЗА КАМЕНОВАЊЕ ПРОСТОРИЈА СНС-а Полиција приликом претреса пронашла 10 дрвених палица
У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушан је мушкарац (27) због постојања основа сумње да је 18. августа 2025. године каменицом гађао излог просторија политичке странке - Српске напредне странке, у Цвијићевој улици.
Осумњичени је на саслушању негирао извршење кривичног дела и изнео је своју одбрану.
Након саслушања тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да му одреди притвор како не би поновио кривично дело у кратком временском периоду.Мушкарцу се на терет ставља кривично дело Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу.
Постоје основи сумње да је он 18. августа око 22 часа, приликом одржавања непријављеног јавног скупа у покрету под називом "Где смо оно стали", са местом почетног окупљања код Вуковог споменика, а затим даље кретањем улицама Булевар краља Александра према Правном факултету, дошао до просторија Општинског одбора Палилула политичке странке "Српске напредне странке" у Цвијићевој улици. Приликом разиласка окупљених грађана са наведеног okuplljanja, осумњичени је пришао просторијама наведене политичке странке и каменицом гађао њен излог, услед чега је дошло до оштећења имовине веће вредности - излога и унутрашњости просторија.
Након тога се трчећим кораком удаљио са лица места.
Приликом претреса стана и других просторија на три адресе које користи осумњичени пронађени су и привремено одузети следећи предмети: 2 телефона, 1 лап-топ, мајица коју је носио на себи 18. августа приликом извршења кривичног дела, као и 10 дрвених палица.