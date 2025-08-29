СЕКЛИ ЈОЈ КОСУ, ЦРТАЛИ СВАСТИКЕ ПО ТЕЛУ Брутално злостављање на Новом Београду ЧЕТИРИ ДЕЧАКА МУЧИЛА ТИНЕЈЏЕРКУ
Језиво злостављање догодило се синоћ на Новом Београду, када су четири дечака мучила девојчицу (15), гасећи јој цигарете по телу, пише Телеграф!
Како сазнаје Telegraf.rs, 15-годишња девојчица синоћ је изашла у парк са три другарице како би се дружиле са четири дечака.
Није познато како је ситуација ескалирала, али девојчица је убрзо постала жртва језивог мучења од стране вршњака. Четири дечака су је малтретирала тако што су јој маказама секли косу, а потом јој гасили цигарете по целом телу и маркером на лицу и телу цртали нацистичке симболе - кукасте крстове.
Након што су завршили са малтретирањем жртве, оставили су је саму у парку, а пронашао ју је случајни пролазник. Он је, према првим информацијама, девојчици платио такси до куће. Када су родитељи видели у каквом је стању девојчица која је, после свег малтретирања, била изузетно лоше, позвали су Хитну помић и око четири сата ујутру је примљена у Универзитетску дечју клинику у Тиршовој. Када су лекари видели језиве повреде, одмах су алармирали полицију.
Полиција ради на утврђивању идентитета особа које су мучиле девојчицу, а засад није познато да ли су у малтретирању учествовале и друге девојчице, са којима је повређена девојчица изашла напоље, или су у питању били само дечаци.