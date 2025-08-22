ШЕСТ БОМБИ ПРОНАЂЕНО НА ТРАСИ БУДУЋЕГ КОРИДОРА! Контрадиверзионе екипе МУП-а ускоро на терену, ово су детаљи
22.08.2025. 09:48 10:00
Експлозивне направе откривене су на делу трасе будућег Моравског коридора, сазнаје портал "Телеграф".
Шест ручних бомби пронађене су у месту Грдица код Краљева, на обали Западне Мораве. Тренутно није познато како су и када бомбе доспеле на ову локацију, а више детаља биће доступно након истраге.
Очекује се да контрадиверзионе екипе МУП-а изађу на лице места и безбедно уклоне пронађене експлозивне направе, након чега ће бити спроведене додатне провере терена.
До тада, грађанима се саветује опрез приликом кретања овим делом обале реке.