СИШЛА ДА ОЧИСТИ ПОДРУМ ЗГРАДЕ И ПРОНАШЛА БОМБУ Одмах је алармирана полиција, ево шта је било
18.08.2025. 16:27 16:29
Станарка зграде на Новом Београду рано јутрос је позвала полицију тврдећи да је у свом подруму нашла бомбу, сазнаје "Telegraf.rs".
На место догађаја убрзо је пристигла и Контрадиверзиона екипа МУП-а Србије. Експлозивна направа је безбедно изнета из зграде.
О случају је обавештено тужилаштво, а даља истраге утврдиће ко ју је то оставио.
- Комшиница је отишла у подрум како би га очистила и тамо затекла бомбу. Јако се уплашила и била је уплашена све док је нису однели. Полиција је све стручно урадила да се нико од нас није уплашио- каже једна станарка.