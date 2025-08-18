clear sky
СИШЛА ДА ОЧИСТИ ПОДРУМ ЗГРАДЕ И ПРОНАШЛА БОМБУ Одмах је алармирана полиција, ево шта је било

18.08.2025. 16:27 16:29
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Станарка зграде на Новом Београду рано јутрос је позвала полицију тврдећи да је у свом подруму нашла бомбу, сазнаје "Telegraf.rs". 

На место догађаја убрзо је пристигла и Контрадиверзиона екипа МУП-а Србије. Експлозивна направа је безбедно изнета из зграде.

О случају је обавештено тужилаштво, а даља истраге утврдиће ко ју је то оставио.

- Комшиница је отишла у подрум како би га очистила и тамо затекла бомбу. Јако се уплашила и била је уплашена све док је нису однели. Полиција је све стручно урадила да се нико од нас није уплашио- каже једна станарка.

бомба нови београд
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
