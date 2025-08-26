СРБИН УХАПШЕН У ИТАЛИЈИ Оптужен за бројне тешке крађе, има подебљи досије ХИТНО ДЕПОРТОВАН У СРБИЈУ
Осумњиченом држављанину Србије на терет се стављају тешке крађе, провале, претње...
Државна полиција италијанског града Фрозиноне ухапсила је три особе које се сумњиче због низа тешких крађи, а италијански медији пишу да је међу ухапшенима и један држављанин Србије (45).
Припадници полиције спровели су филмску акцију, а по налогу Канцеларије јавног тужиоца, ухапшени су одмах спроведени у притвор по хитном поступку.
Након што је идентитет српског држављанина потврђен, Канцеларија за имиграцију покренула је додатне провере и установила да је илегално боравио у Италији, а уз то уз његово име везује се и крцати досије. Како пишу, он је тражен и због великог броја провала, незаконитог праћења и прогањања, претњи...
Из тог разлога је, како пишу Италијани, опасан, те је у рекордном року издат налог за депортацију, док је претходно судија потврдио да је реч о Србину који је озбиљна претња.
Србин је спроведен на аеродром Фјумичино, укрцан на лет и враћен у домовину, уз забрану поновног уласка у Италију.
