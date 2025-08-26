clear sky
19°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРБИН УХАПШЕН У ИТАЛИЈИ Оптужен за бројне тешке крађе, има подебљи досије ХИТНО ДЕПОРТОВАН У СРБИЈУ

26.08.2025. 22:21 22:22
Пише:
Дневник
Извор:
Kurir.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Осумњиченом држављанину Србије на терет се стављају тешке крађе, провале, претње...

Државна полиција италијанског града Фрозиноне ухапсила је три особе које се сумњиче због низа тешких крађи, а италијански медији пишу да је међу ухапшенима и један држављанин Србије (45). 

Припадници полиције спровели су филмску акцију, а по налогу Канцеларије јавног тужиоца, ухапшени су одмах спроведени у притвор по хитном поступку. 

Након што је идентитет српског држављанина потврђен, Канцеларија за имиграцију покренула је додатне провере и установила да је илегално боравио у Италији, а уз то уз његово име везује се и крцати досије. Како пишу, он је тражен и због великог броја провала, незаконитог праћења и прогањања, претњи... 

Из тог разлога је, како пишу Италијани, опасан, те је у рекордном року издат налог за депортацију, док је претходно судија потврдио да је реч о Србину који је озбиљна претња. 

Србин је спроведен на аеродром Фјумичино, укрцан на лет и враћен у домовину, уз забрану поновног уласка у Италију.

(Kurir.rs)

италија хапшење србин депортација
Извор:
Kurir.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај