У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗАПЛЕЊЕНО ВИШЕ ОД КИЛОГРАМ ДРОГЕ Ухапшен деветнаестогодишњи младић
26.08.2025. 14:41 14:50
СРЕМСKА МИТРОВИЦА: Припадници Министарства унутрашњих послова у Сремској Митровици ухапсили су П. В. (19), у чијој кући су пронашли амфетамин и марихуану.
Приликом претреса његове куће у Сремској Митровици, полиција је пронашла и одузела око 650 грама прашкасте материје за коју се сумња да је амфетамин и више од килограм биљне материје за коју се сумња да је марихуана.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву.