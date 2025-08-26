clear sky
29°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗАПЛЕЊЕНО ВИШЕ ОД КИЛОГРАМ ДРОГЕ Ухапшен деветнаестогодишњи младић

26.08.2025. 14:41 14:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com/dnevnik.rs

СРЕМСKА МИТРОВИЦА: Припадници Министарства унутрашњих послова у Сремској Митровици ухапсили су П. В. (19), у чијој кући су пронашли амфетамин и марихуану.

Приликом претреса његове куће у Сремској Митровици, полиција је пронашла и одузела око 650 грама прашкасте материје за коју се сумња да је амфетамин и више од килограм биљне материје за коју се сумња да је марихуана.

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву.

полиција хапшење сремска митровица наркотици
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај