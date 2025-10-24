Стављали новац у џеп уместо да наплате казну?! УХАПШЕНА ПЕТОРИЦА САОБРАЋАЈАЦА ОСУМЊИЧЕНИХ ЗА ПРИМАЊЕ МИТА У великој акцији полиције приведени и они који су плаћали
Припадници Министарства унутрашњих послова, Сектора унутрашње контроле, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву ухапсили су пет саобраћајних полицајаца ПС Рашка, ПУ Краљево због постојања основа сумње да су извршили више кривичних дела примање мита.
Ухапшени С. М. (1982), С. Т. (1997), Д. П. (1972), С. Н. (1998) и М. М. (1998), се сумњиче да су, у периоду од маја до септембра 2025. године, приликом контроле и регулисања саобраћаја, након уочавања возила у извршењу саобраћајних прекршаја, од возача тих возила захтевали и примали поклон у новцу, да у оквиру својих службених овлашћења не би извршили службену радњу коју су били дужни да изврше, односно да возаче не санкционишу за утврђене саобраћајне прекршаје.
Такође, по налогу тужиоца, у сарадњи са полицијским службеницима ПУ Краљево, Нови Пазар и Ваљево, ухапшено је седам лица - М. Г. (1967), А. П. (1964), И. С. (1973), Р. К. (1979), С. М. (1982), Д. Г.(1981) и С. С. (1982), због постојања основа сумње да су извршила кривично дело давање мита.
Осумњиченим полицијским службеницима одређено је задржавање до 48 сати и, уз кривичну пријаву, биће спроведени у надлежно тужилаштво.