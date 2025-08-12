СТРАШНЕ СЦЕНЕ У БЕОГРАДУ Власнички Пит бул НАПАО ЖЕНУ СА ДЕТЕТОМ од годину и по дана у наручју ОБОЈЕ ИЗУЈЕДАНИ И ИЗГРЕБАНИ
Дете од годину и по дана повређено је у нападу пит була у Београду.
Пит бул је напао жену и дете од око годину и по дана у насељу Бечмен у Сурчину у Београду, сазнаје "Телеграф". Према незваничним информацијама, напад се догодио у дворишту породичне куће.
Власнички пас је наводно изненада скочио на жену која је у наручју носила унуче. Жена има више уједа по рукама, док је дете изгребано по телу.
