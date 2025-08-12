clear sky
29°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТРАШНЕ СЦЕНЕ У БЕОГРАДУ Власнички Пит бул НАПАО ЖЕНУ СА ДЕТЕТОМ од годину и по дана у наручју ОБОЈЕ ИЗУЈЕДАНИ И ИЗГРЕБАНИ

12.08.2025. 19:49 19:51
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: Илустрација, pixabay.com

Дете од годину и по дана повређено је у нападу пит була у Београду.

Пит бул је напао жену и дете од око годину и по дана у насељу Бечмен у Сурчину у Београду, сазнаје "Телеграф". Према незваничним информацијама, напад се догодио у дворишту породичне куће. 

Власнички пас је наводно изненада скочио на жену која је у наручју носила унуче. Жена има више уједа по рукама, док је дете изгребано по телу.

(Telegraf.rs)

 

питбулови дете напад ујед
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај