СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА У БОГАТИЋУ Аутомобилом налетео на мајку са малим дететом ЖЕНА ПРЕМИНУЛА НА ЛИЦУ МЕСТА, МАЛИШАН У ТЕШКОМ СТАЊУ

21.09.2025. 20:59
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Фото: Dnevnik.rs

У саобраћајној несрећи која се вечерас догодила у Улици др Младена Милошевића у центру Богатића погинула је М.Ј. (38) док је дете (3) које је било са њом задобило тешке повреде.

- Мајка је гурала дете у гуралици и на њих је налетело путничко возило, а возач се није зауставио. Жена је погинула на месту, а дечака који је био без свести збринула је хитна помоћ и он је транспортован у шабачку болницу - сазнаје Информер.

Увиђај на месту несреће је у току.

Полиција у Богатићу је упутила молбу свима који имају информације о овој трагичној несрећи да помогну у откривању несавесног возача.

(Telegraf.rs/Информер)

Вести Хроника
