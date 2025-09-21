СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА У БОГАТИЋУ Аутомобилом налетео на мајку са малим дететом ЖЕНА ПРЕМИНУЛА НА ЛИЦУ МЕСТА, МАЛИШАН У ТЕШКОМ СТАЊУ
21.09.2025.
У саобраћајној несрећи која се вечерас догодила у Улици др Младена Милошевића у центру Богатића погинула је М.Ј. (38) док је дете (3) које је било са њом задобило тешке повреде.
- Мајка је гурала дете у гуралици и на њих је налетело путничко возило, а возач се није зауставио. Жена је погинула на месту, а дечака који је био без свести збринула је хитна помоћ и он је транспортован у шабачку болницу - сазнаје Информер.
Увиђај на месту несреће је у току.
Полиција у Богатићу је упутила молбу свима који имају информације о овој трагичној несрећи да помогну у откривању несавесног возача.
