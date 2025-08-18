clear sky
СТРАВИЧНО ЈУТРО У ЗВЕЧАНУ Тело мушкарца (77) пронађено на огради са канапом око врата СМРТ СЕ ВОДИ КАО СУМЊИВА

18.08.2025. 10:49 10:55
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
najnovija opsta

Језиву сцену рано јутрос затекли су мештани Звечана.

Мушкарац Д. Ф. (77) нађен је обешен о металну ограду која се налазила око куће, а у полицији се овај случај води као "сумњива смрт"!

-  Лекари Хитне помоћи могли су само да констатују смрт несрећног човека. По налогу тужилаштва тело је послато на обдукцију- рекли су надлежни за тамошње медије. 

Овај случај потресао је мештане Звечана јер се случај води као "сумњива смрт". Несрећног човека затекли су са канапом око врата на металној огради. 

Полиција и тужилаштво раде на овом случају. 

(Telegarf.rs, Lajmi.net)

