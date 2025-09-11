overcast clouds
СУДАР КАМИОНА И АУТОБУСА! Ево ко је ”секао” опасну кривину код Паноније

11.09.2025. 16:16 16:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/192_rs
Фото: Dnevnik.rs

Судар мањег камиона и аутобуса догодио се данас код места Панонија у Општини Бачка Топола.

Како преноси Инстаграм страница 192.рс стање учесника у судару није познато.

Како се може видети на фотографијама аутобус Бечеј превоза је загазио у супротну траку и највероватније на тај начин дошао у контакт са мањим камионом ”мерцедеса”.

На терену су били и ватрогасци.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Један од коментара на Инстаграм страници гласи овако dondicmilos: ”Јако често возим туда, оштре су кривине (има још једна таква), узи је пут, а људи много брзо улећу у те кривине и дешавају се овакве ствари, излетања са пута и слично, а кривине су лепо обележене са јасним упозорењима, ал џаба то све, стоје знакови ето тако”, истакнуто је у коментару.
 

Вести Хроника
