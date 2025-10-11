„ТАСМАНИЈСКИ ЂАВО“ НАПАО ТАКСИСТУ?! ММА борац осумњичен за насиље у главном граду, полиција интензивно трага за ОСУМЊИЧЕНИМ
Сукоб је започео када су муштерије покушале да плате новчаницом од 200 евра, а таксиста није имао кусура
Београдског таксисту напала су синоћ код Београда на води тројица муштерија, а незванично се сазнаје да је један од нападача ММА борац Миљан Ђурашиновић, јавности познатији по надимку Тасманијски ђаво!
Напад на таксисту догодио се синоћ након што је повезао тројицу мушкараца из Миријева до Београда на води.
Један од тројице мушкараца раније је напустио возило, а преостала двојица су наставила вожњу до Београда на води.
- Узео сам вожњу у Миријеву. У аутомобил су ми ушла три мушкарца, један од њих изашао је раније, а двојица су ме напала након што се вожња завршила. Осећам се добро, на срећу ни рана није опасна, нисам задобио тешке повреде. Детаље напада, као и инормације о нападачу не бих износио док не дам изјаву у полицији, чекам да ме контактирају инспектори када дођу у канцеларију - рекао је таксиста дан после напада.
Како се незванично сазнаје, један од двојице мушкараца који су физички насрнули на Александра је ММА борац Миљан Ђурашиновић.
Након физичког сукоба нападачи су побегли, док је таксиста примљен на Ургентни центар у Београду где су му саниране поведе.
Према незваничним сазнањима, полиција интензивно трага за осумњиченим Ђурашиновићем, као и за још једним мушкарцем чији идентитет засад није познат.
Сукоб због 200 евра
Нападнути таксиста је да је тројицу муштерија возио од Миријева до Београда на води.
- Када смо стигли, један од њих је извадио 200 евра да плати. Ја сам рекао да немам толики новац код себе да вратим кусур и питао сам их зашто ми нису рекли пре, јер смо прошли стотину мењачница успут. Потом сам их питао да ли могу да му наплатим картицом, на шта ми је одговорио “Каквом картицом, шта ти сад глумиш мангупа неког?”- причао је повређени таксиста.
Према његовим речима, потом су га напали.
- Обојица су ме ударили руком у леђа. Изашао сам испред возила да се браним. Тај што ми је хтео да плати је извадио нож и убо ме у руку. Ја сам кренуо да се браним, пали смо на асфалт и рвали се, а онда када је видео да не може лако да ме савлада устао је и отишао. Ја сам потом отишао у ургентни центар, имам дубоку посекотину на руци и четири конца - рекао је таксиста.
Полиција ради на расветљавању овог напада, а случај води Прво основно јавно тужилаштво у Београду, наводи Блиц