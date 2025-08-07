ТЕМЕРИНАЦ У ПРИТВОРУ Крио канабис и хероин у сеоском атару, полиција пронашла и ватрено оружје
Осумњиченом С. Д. (40) из Темерина, коме се ставља на терет да је неовлашћено производио и стављао у промет опојне дроге, решењем Вишег суда у Зрењанину одређен је притвор, због постојања околности да ће у кратком периоду поновити кривично дело.
Он је ухапшен у заједничкој акцији зрењанинског Вишег јавног тужилаштва, Управе криминалистичке полиције Полицијске управе за Град Београд и Полицијске управе у Зрењанину.
Осумњичени је саслушан пред јавним тужиоцем и донета је наредба о спровођењу истраге.
Како се сумња, С. Д. је 30. јула ове године, у атару Елемира, неовлашћено, ради даље продаје, држао око 4,5 килограма канабиса, као и хероин и средства и опрему намењену производњи опојне дроге.
Такође, терети се и да је починио кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја. Он је, наиме, неовлашћено држао ватрено оружје и муницију, односно један пиштољ и 13 метака.