07.08.2025.
Нови Сад
ТЕМЕРИНАЦ У ПРИТВОРУ Крио канабис и хероин у сеоском атару, полиција пронашла и ватрено оружје

Осумњиченом С. Д. (40) из Темерина, коме се ставља на терет да је неовлашћено производио и стављао у промет опојне дроге, решењем Вишег суда у Зрењанину одређен је притвор, због постојања околности да ће у кратком периоду поновити кривично дело.

Он је ухапшен у заједничкој акцији зрењанинског Вишег јавног тужилаштва, Управе криминалистичке полиције Полицијске управе за Град Београд и Полицијске управе у Зрењанину. 

Осумњичени је саслушан пред јавним тужиоцем и донета је наредба о спровођењу истраге.

Како се сумња, С. Д. је 30. јула ове године, у атару Елемира, неовлашћено, ради даље продаје, држао око 4,5 килограма канабиса, као и хероин и средства и опрему намењену производњи опојне дроге.

Такође, терети се и да је починио кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја. Он је, наиме, неовлашћено држао ватрено оружје и муницију, односно један пиштољ и 13 метака.

