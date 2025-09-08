light rain
ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА НА КАРАБУРМИ Хитна помоћ извлачи повређене У СУДАРУ УЧЕСТВОВАЛО ВИШЕ ВОЗИЛА

08.09.2025. 07:30
Дневник
Telegraf.rs
a
Фото: Дневник

Тешка саобраћајна несрећа, у којој је учествовало више возила, догодила се рано јутрос на Карабурми, а како сазнајемо, повређено је неколико особа.

Несрећа се догодила око 6.30 часова у Вишњичкој.

Према првим информацијама, у удесу су учествовала најмање три возила. 

У овом тренутку није познато како је дошло до несреће. 

У овом делу града стварају се огромне гужве. 

Хитна помоћ је на лицу места и пружа помоћ повређенима.

(telegraf.rs)

