ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА НА КАРАБУРМИ Хитна помоћ извлачи повређене У СУДАРУ УЧЕСТВОВАЛО ВИШЕ ВОЗИЛА
08.09.2025. 07:30 07:35
Тешка саобраћајна несрећа, у којој је учествовало више возила, догодила се рано јутрос на Карабурми, а како сазнајемо, повређено је неколико особа.
Несрећа се догодила око 6.30 часова у Вишњичкој.
Према првим информацијама, у удесу су учествовала најмање три возила.
У овом тренутку није познато како је дошло до несреће.
У овом делу града стварају се огромне гужве.
Хитна помоћ је на лицу места и пружа помоћ повређенима.