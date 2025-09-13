overcast clouds
ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА У НИКШИЋУ Повређено осам особа, међу њима има и деце

13.09.2025.
Једна особа је теже повређена, а њих седам је задобило лакше телесне повреде у саобраћајној несрећи која се догодила синоћ у Никшићу.

Саобраћајна несрећа се догодила у улици Партизански пут, када су се сударила два аутомобила.

-Возач једног од њих се након удеса удаљио с лица места да би се касније јавио полицији - казала је Телевизији Вести портпаролка Основног тужилаштва у Никшићу, тужитељка Вјера Мићуновић.

Директор никшићке Опште болнице Зоран Мркић је изјавио да су три особе, међу којима су две малолетне, задржане на хируршком и ортопедском одељењу.

Мркић је додао да је пет особа, међу којима је једна малолетна, пуштено на кућно лечење.

Истрага је у току.

