ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА У НИКШИЋУ Повређено осам особа, међу њима има и деце
13.09.2025. 15:08 15:11
Коментари (0)
Једна особа је теже повређена, а њих седам је задобило лакше телесне повреде у саобраћајној несрећи која се догодила синоћ у Никшићу.
Саобраћајна несрећа се догодила у улици Партизански пут, када су се сударила два аутомобила.
-Возач једног од њих се након удеса удаљио с лица места да би се касније јавио полицији - казала је Телевизији Вести портпаролка Основног тужилаштва у Никшићу, тужитељка Вјера Мићуновић.
Директор никшићке Опште болнице Зоран Мркић је изјавио да су три особе, међу којима су две малолетне, задржане на хируршком и ортопедском одељењу.
Мркић је додао да је пет особа, међу којима је једна малолетна, пуштено на кућно лечење.
Истрага је у току.