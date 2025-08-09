ТЕЖАК УДЕС НА УЛАЗУ У СРБИЈУ Аутомобил подлетео под аутобус, ВИШЕ ЉУДИ ЈЕ ПОВРЕЂЕНО стварају се километарске колоне
09.08.2025. 08:50 09:08
Пријепоље – На улазу у Србију, недалеко од граничног прелаза Гостун, јутрос се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовали путнички аутомобил и аутобус.
– Призор је био ужасан, аутомобил је потпуно подлетео под аутобус и предњи део је био смрскан до непрепознатљивости. Нама су на граници рекли да будемо стрпљиви и да ће бити гужве. Чекали смо око 25 минута, а после нас су се формирале огромне колоне дугачке и преко три километра – испричала је за РИНУ једна од очевидаца.
Према првим информацијама, у несрећи је повређено више особа.
Саобраћај на овом путном правцу одвија се отежано, а полиција и хитне службе су на терену.