ТЕЖАК УДЕС НА УЛАЗУ У СРБИЈУ Аутомобил подлетео под аутобус, ВИШЕ ЉУДИ ЈЕ ПОВРЕЂЕНО стварају се километарске колоне

09.08.2025. 08:50
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА/Дневник
Пријепоље – На улазу у Србију, недалеко од граничног прелаза Гостун, јутрос се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовали путнички аутомобил и аутобус.

– Призор је био ужасан, аутомобил је потпуно подлетео под аутобус и предњи део је био смрскан до непрепознатљивости. Нама су на граници рекли да будемо стрпљиви и да ће бити гужве. Чекали смо око 25 минута, а после нас су се формирале огромне колоне дугачке и преко три километра – испричала је за РИНУ једна од очевидаца.

Према првим информацијама, у несрећи је повређено више особа.

Саобраћај на овом путном правцу одвија се отежано, а полиција и хитне службе су на терену.

