ГАС ЈЕ ЦУРЕО САТИМА, ЈЕДНА ИСКРА ЈЕ БИЛА ДОВОЉНА Нови детаљи експлозије у којој су повређени српски туристи у Грчкој
Грчки медији објавили нове детаље несреће у којој су у четвртак поподне повређени наши држављани након што је у смештају експлодирала плинска боца
Петоро српских туриста повређено је пре два дана у експлозији плинске боце у њиховом смештају у Аспровалти у Грчкој. Локални медији сада су објавили нове детаље истраге у којима наводе шта је проузроковало детонацију у којој су повређени наши држављани.
Експлозија плинске боце, смештеној у приватном смештају који су изнајмили српски туристи догодила се 7. августа око 15 сати. Четворо српских држављана задобило је лакше повреде и нису задржани у болници, док је мушкарац (41) задобио тешке повреде, али се налази у стабилном стању.
Језива детонација
- Сумња се да је до експлозије дошло након што је неко од српских туриста заборавио пре одласка на плажу да затвори плинску боцу. Наводно, плин је сатима цурио и цела просторија је била испуњена гасом. Када су се српски туристи вратили у апармтан, неко од њих је кренуо да скува кафу, а наводно, мушкарац који је тешко повређен упалио је цигару - наводе грчки медији.
Тада је одјекнула језива детонација! :
- Попуцала су сва стакла у просторији. Јако је пукло, а српски туристи нису знали шта их снашло... Били су исечени и у опекотинама! Експлозија је била толико јака, да се буквално све затресло - пишу медији.
Мислили да је земљотрес
Комшије и туристи који су били у суседним објектима одмах су изашли на улицу да виде о чему је реч. "Мислили смо да је земљотрес, тога смо се уплашили" - навели су очевици ове несреће.
- Власница апартмана је ухапшена и мислимо да је то с разлогом. Ако неко изнајмљује апартмане и бави се туризмом, безбедност гостију би требало да је на првом месту, а тек онда чистоћа и остале пропратне ствари. Такође, није било на туристима да воде рачуна да ли је плинска боца отворена или затворена - наводе грчки медији речи саговорника:
- Људи су могли да настрадају ни криви ни дужни! Надамо се да ће се опоравити и да ће се вратити доброг здравља својим кућама.
Истрага поводом овог случаја је и даље у току, а осумњичена власница апартмана (86) и даље је налази у притвору.