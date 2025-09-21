clear sky
ТРАГЕДИЈА, ПРЕМИНУО СРБИН У ГРЧКОЈ Породица из Врања звијена у црно, остали супруга и троје деце

21.09.2025. 15:25 15:28
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)
Фото: pixabay.com

Србију је потресла вест о трагичној смрти Г. Т. из Врања, који је преминуо у Солуну након што је доживео тежак мождани удар током летовања у Грчкој.

Горан је у популарном летовалишту Олимпијада боравио са супругом и троје деце, а породични одмор из снова претворио се у најгору ноћну мору.

Након што му је позлило, хитно је пребачен у болницу у Солун. Упркос свим напорима лекара, који су покушали да га спасу, Горан је, нажалост, изгубио битку. Доживео је излив крви на мозак и, упркос операцији и лечењу, није успео да преживи.

Ова вест је изазвала велику тугу широм Србије

 

 

