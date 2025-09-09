ТРАГИЧНА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА НА АУТО-ПУТУ Возач камиона изгубио контролу, слетео са пута и страдао на лицу места
09.09.2025. 08:03 08:19
Коментари (0)
На ауто-путу између Шимановаца и Пећинаца јутрос око 4.30 слетео је возач камиона.
Према нашим информацијама, човек је на месту остао мртав.
Према речима сведока, њега су из возила морали да излаче ватрогасци.
Први резултати из истраге говоре да возач камиона није имао контакт са другим возилом и да је највероватније сам изгубио контролу.
О удесу је обавештен дежурни тужилац који је наредио да се тело човека пошаље на обдукцију.