ТРИ ЖИВОТА ОДНЕО ПОЖАР У ВОЈКИ, КОД СТАРЕ ПАЗОВЕ Потврђена оптужница против власника Дома за старе
Оптужница која је подигнута против власника Дома за стара лица у Војки, у оквиру Удружења „Желим, могу, хоћу“, М. Ј. (29) и Ђ. Г. (31), који се терете за тешко дело против опште сигурности, је потврђена, а мера забране напуштања стана, уз примену електронског надзор, је поново продужена сазнаје „Дневник” у Вишем суду у Сремској Митровици.
Њих двоје се терете да су мимо прописа и без лиценце за пружање услуга социјалне заштите основали удружење и у објекат овог удружења, за смештај старих, примили већи број људи него што је капацитет објекта у којем је 10. новембра прошле године, око шест часова ујутру, дошло до трагедије.
Тада је Н. Т. (56), који је био корисник услуге смештаја Дома за стара лица у Војки, изазвао пожар у којем су смртно страдале две особе, док је једна касније подлегла повредама.
Надлежне инспекције, представници ресорног републичког и покрајинског министарства, који су извршили увиђај, утврдили су низ неправилности, јер објекат није имао дозволу за рад, нити потребне услове за смештај старих и болесних. Директорка Центра за социјални рад у Старој Пазови Рада Жугић поднела је оставку.
Мера обавезног психијатријског лечења
Педесетшестогодишњем Н. Т., који се терети да је изазвао пожар, на главном претресу одржаном 27. јуна, изречена је мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи.
– Ова оставка је мој морални и лични чин, без обзира на то што је тужилаштво утврдило да нема кривице, ни моје, ни мојих сарадника у Центру – рекла је тада Жугићева и изјавила саучешће породицама страдалих.