УБИО ПА ПРИКРИО УБИСТВО? Пушком упуцао несрећног комшију код Сврљига ЛЕШ ПРОНАЂЕН САКРИВЕН У АТАРУ

30.08.2025. 12:12 12:15
Дневник
Telegraf.rs
Фото: Tanjug

Мушкарац Љ. Т. ухапшен је код Сврљига због сумње да је јуче из пушке убио свог комшију Ј. М.

"По налогу Вишег јавног тужилаштва у Нишу ухапшен је и одређено задржавање Љ. Т. (81) из Приковца код Сврљига за кога је утврђено да је претходног дана у атару села Приковца током свађе са Ј. М. (80) из Приковца у истог пуцао пушком за коју није имао дозволу и нанео му повреде од којих је Ј.М. преминуо, након чега је осумњичени леш сакрио у атару села Раденковац код Сврљига где је јуче пронађен", саопштено је.

Обављен је увиђај и наложена обдукција. 

Против осумњиченог водиће се поступак за кривично дело убиство и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја. 

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен вишем јавном тужиоцу у Нишу. 

(Telegraf.rs)

 

Telegraf.rs
Дневник
