УХАПШЕН У НОВОМ САДУ Осумњичен да је жени истргао новчаник, а другој ташну
27.08.2025. 14:28 14:30
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду, ефикасним оперативним радом, расветлили су кривична дела тешка крађа и разбојничка крађа и ухапсили осумњиченог, Ж. Ј. (1978) из овог града, саопштила је Полицијска управа из Новог Сада.
Како се сумња, он је, у марту, на улици, истргао новчаник из руке педесетдвогодишње Новосађанке.
Такође, Ж. Ј. се терети да је, у априлу, након што је тридесетпетогодишња Новосађанка паркирала аутомобил, узео њену ташну са сувозачевог седишта, те да јој је, када је покушала да га спречи, истргао из руке, наводи се у саопштењу Полицијске управе из Новог Сада.
Одређено му је задржавање у трајању до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен основном јавном тужиоцу у Новом Саду.