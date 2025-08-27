broken clouds
31°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УХАПШЕН У НОВОМ САДУ Осумњичен да је жени истргао новчаник, а другој ташну

27.08.2025. 14:28 14:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду, ефикасним оперативним радом, расветлили су кривична дела тешка крађа и разбојничка крађа и ухапсили осумњиченог, Ж. Ј. (1978) из овог града, саопштила је Полицијска управа из Новог Сада.

Како се сумња, он је, у марту, на улици, истргао новчаник из руке педесетдвогодишње Новосађанке.

Такође, Ж. Ј. се терети да је, у априлу, након што је тридесетпетогодишња Новосађанка паркирала аутомобил, узео њену ташну са сувозачевог седишта, те да јој је, када је покушала да га спречи, истргао из руке, наводи се у саопштењу Полицијске управе из Новог Сада.

Одређено му је задржавање у трајању до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен основном јавном тужиоцу у Новом Саду.

тешка крађа разбојничка крађа хапшење
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај