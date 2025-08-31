overcast clouds
УХАПШЕН НОВОСАЂАНИН НА ЖАБЉАКУ Украо 8.300 евра од човека код кога је становао

31.08.2025. 15:24 15:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: Dnevnik
Фото: Dnevnik

ЖАБЉАК: Полиција Црне Горе саопштила је данас да је ухапсила држављанина Републике Србије, новосађанина Н.Н. (32), због сумње да је од лица код кога је становао у кратком периоду украо 8.300 евра.

Оштећени грађанин је 30. августа пријавио Одељењу безбедности Жабљак да му је из куће, која се налази у једном селу на подручју Општине Жабљак, отуђен новац у износу од 8.300 еура, а који се налазио у спаваћој соби куће.

Он је полицијским службеницима, између осталог, казао да је код њега у кући у последњих месец дана боравило више лица, страних држављана, којима је изнајмио један одвојени део своје куће.

Полицијски службеници су предузели мере и радње, на основу којих се дошло до сумње да је новац отуђило једно од тих лица, те да се ради о Н.Н, наводи се у саоштењу црногорске полиције.

Оперативним мерама и радњама дошло се до сазнања да се ово лице у том моменту налазило у једном угоститељском објекту у Пљевљима.

Службеници Одељења безбедности Пљевља су поступили по наведеном обавјештењу и Н.Н. убрзо пронашли у том угоститељском објекту. 

Од Н.Н. је узета изјава на наведене околности, а код њега је пронађен и одузет новац у износу од 5.250 еура за који се сумња да потиче из претходно описане крађе, док је остатак новца у међувремену потрошио.

Н.Н. је предат службеницима Одељења безбедности Жабљак ради процесуирања.

Осумњичени Н.Н. је лишен слободе и он је, уз кривичну пријаву, данас приведен државном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Пљевљима, због сумње да је починио кривично дело тешка крађа.

Пронађени новац је враћен власнику.

новосађанин Хапшење
