УХАПШЕН НОВОСАЂАНИН НА ЖАБЉАКУ Украо 8.300 евра од човека код кога је становао
ЖАБЉАК: Полиција Црне Горе саопштила је данас да је ухапсила држављанина Републике Србије, новосађанина Н.Н. (32), због сумње да је од лица код кога је становао у кратком периоду украо 8.300 евра.
Оштећени грађанин је 30. августа пријавио Одељењу безбедности Жабљак да му је из куће, која се налази у једном селу на подручју Општине Жабљак, отуђен новац у износу од 8.300 еура, а који се налазио у спаваћој соби куће.
Он је полицијским службеницима, између осталог, казао да је код њега у кући у последњих месец дана боравило више лица, страних држављана, којима је изнајмио један одвојени део своје куће.
Полицијски службеници су предузели мере и радње, на основу којих се дошло до сумње да је новац отуђило једно од тих лица, те да се ради о Н.Н, наводи се у саоштењу црногорске полиције.
Оперативним мерама и радњама дошло се до сазнања да се ово лице у том моменту налазило у једном угоститељском објекту у Пљевљима.
Службеници Одељења безбедности Пљевља су поступили по наведеном обавјештењу и Н.Н. убрзо пронашли у том угоститељском објекту.
Од Н.Н. је узета изјава на наведене околности, а код њега је пронађен и одузет новац у износу од 5.250 еура за који се сумња да потиче из претходно описане крађе, док је остатак новца у међувремену потрошио.
Н.Н. је предат службеницима Одељења безбедности Жабљак ради процесуирања.
Осумњичени Н.Н. је лишен слободе и он је, уз кривичну пријаву, данас приведен државном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Пљевљима, због сумње да је починио кривично дело тешка крађа.
Пронађени новац је враћен власнику.