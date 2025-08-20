УХАПШЕН ПОЛИЦАЈАЦ ИЗ ЈАГОДИНЕ И ЈОШ СЕДАМ ОСОБА! Разбијена велика криминална група која се бавила фалсификовањем возачких дозвола!
КРАЉЕВО: Припадници Министарства унутрашњих послова су по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, ухапсили су полицајца и још седам особа осумњичених за злоупотребе.
Због постојања основа сумње да је извршио више кривичних дела злоупотреба службеног положаја ухапшен је полицијски службеник Полицијске управе Јагодина Н. Р. (34), док се физичка лица З. В. (50), У. К. (31) и М. Љ. (35) терете за кривично дело злоупотреба службеног положаја у помагању, саопштио је МУП.
Поред њих су због постојања основа сумње да су учинили кривично дело фалсификовање исправе ухапшени Л. П. (23), М. Ж. (62), М. А. (43) и Б. М. (25). Како се сумња, Н. Р. је од 4. марта 2022. до 10. септембра 2024. године у договору са З. В, У. К. и М. Љ, приликом поступања по укупно тринаест захтева за замену иностране возачке дозволе за возачку дозволу Србије, исте позитивно решио, иако је знао да су физичка лица у управном поступку као доказ о положеном возачком испиту за одређену категорију возила, приложиле фалсификовану инострану возачку дозволу неке од земаља чланица Европске уније или Швајцарске Конфедерације, које су им претходно прибавили наведени саучесници, као и да нису били испуњени сви услови прописани законом.
У саопштењу је наведено и да Н. Р, како се сумња, замењене фалсификоване иностране возачке дозволе није проследио назначеном иностраном органу издавања, што је, према Правилнику о возачким дозволама, био у обавези да уради.
Л. П, М. Ж, М. А. и Б. М. су најпре уз помоћ З. В, У. К. и М. Љ. стекли услов да се пријаве на територији Свилајнца и према њиховим инструкцијама и давањем извесне количине новца су, како се сумња, даље упућивани код Н. Р. ради замене фалсификованих иностраних возачких дозвола за српске, које он даље није упутио надлежним органима на проверу аутентичности.
Полицијски службеник Н. Р. се такође сумњичи да у периоду од августа до средине септембра 2022. године, у Полицијској станици Свилајнац, приликом поступања по наредби Прекршајног суда у Јагодини и пресуди истог суда, није предузео службене радње да се од једног кажњеног возача из Свилајнца одузме возачка дозвола, иако су за то постојали законски услови. Како се сумња, Н. Р. је у евиденцију Јединственог информационог система МУП-а унео нетачне податке о дужини трајања изречене заштитне мере забрана управљања моторним возилом ''Б'' категорије, тако што је евидентирао да она траје три уместо једанаест месеци, па је кажњеном возачу прибавио корист у виду неодузимања возачке дозволе и умањења дужине трајања заштитне мере за осам месеци. Осумњиченима Н. Р, З. В, У. К. и М. Љ. одређено је задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву, док су Л. П, М. Ж, М. А. и Б. М, уз кривичну пријаву, приведени надлежном тужилаштву.