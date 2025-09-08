УХАПШЕН ПОСЛЕ ЧЕТИРИ КРАЂЕ Зајечарац украо два аутомобила и гориво на пумпи
Полиција у Зајечару ухапсила је младића због крађе два аутомобила. Он је осумњичен за четири кривична дела крађе.
"Полиција у Зајечару су по налогу Основног јавног тужилаштва у овом граду, ухапсили Ђ. Ж. (25) из околине Зајечара, због сумње да је украо аутомобиле марке 'форд' и 'ситроен'. Он је осумничен за четири кривична дела крађе.
Сумња се да је он 7. септембра у околини Зајечара, искористивши непажњу власника који је оставио кључ у брави, украо 'форд' и побегао. Патрола га је убрзо уочила и зауставила, а утврђено је да не поседује возачку дозволу.
Он је осумњичен и да је претходно у Алибунару украо 'ситроен', а потом је на две бензинске станице, у Зајечару и Неготину, наточио гориво и побегао. Осумњиченом је, по налогу основног јавног тужиоца, одређено задржавање до 48 сати, и он је, уз кривичну пријаву, приведен тужилаштву", наводи се у саопштењу.