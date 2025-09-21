clear sky
УХАПШЕН ВОЗАЧ КОЈИ ЈЕ ПРЕГАЗИО МАЈКУ И ДЕТЕ, ПА ПОБЕГАО С ЛИЦА МЕСТА Жена преминула, дете (3) у болници са тешким повредама

21.09.2025. 23:27 23:30
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Полиција у Богатићу је пронашла возача за кога се сумња да је вечерас покосио мајку и дете у Улици др Младена Милошевића и побегао са места несреће, преноси Мачва press.

После незгоде, која се догодила после 19 часова, велики број полицајаца и инспектора био је ангажован у потрази за бахатим возачем.

У овој несрећи на лицу места је погинула М. Ј. (38), док је њен трогодишњи син који је био у гуралици тешко повређен и пребачен је у шабачку болницу.

 

– Возач за кога се сумња да је изазвао несрећу је ухапшен, а пронађено је и његово возило које је заплењено. Предузимају се све неопходне истражне радње и вештачења – рекао је извор.

Телеграф

Вести Хроника
