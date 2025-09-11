overcast clouds
20°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УХАПШЕН ЗБОГ КОРУПЦИЈЕ Проневерио скоро 3,5 милиона динара НАМЕЊЕНИХ ПОГРЕБНИМ ТРОШКОВИМА

11.09.2025. 10:31 10:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: freeimages

Један од запослених у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања јуче је ухапшен и против њега је покренут кривични поступак због сумње да је извршио кривично дело којим је прибавио себи противправну имовинску корист у вишемилионском износу, а на штету грађана, саопштено је из тог министарства.

Како се наводи у саопштењу, у циљу сузбијања коруптивних и других имовинских кривичних дела, а у оквиру својих надлежности, министарство је иницирало сарадњу са надлежним Вишим јавним тужилаштвом и припадницима МУП-а ради утврђивања чињеница, које указују на основану сумњу да је ухапшени извршио то кривично дело.

-На основу прикупљених информација и поступка који су спровели органи кривичног гоњења, осумњичени је лишен слободе и против њега је, у складу са законом, покренут кривични поступак - наводи се у саопштењу.

Како је претходно саопштено из тужилаштва, С. Б. је ухапшен због постојања основа сумње да је извршио кривично дело проневера у продуженом трајању. Он је, како се сумња, у периоду од 2. октобра 2024. године до 24. јула 2025. године у 12 наврата, у намери да себи прибави противправну корист мењао спискове корисника накнаде погребних трошкова дефинисаних Законом о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихове породице, а чији начин исплате је предвиђен Правилником о начину исплате новчаних примања. На овај начин С.Б. је, како се сумња, присвојио и себи прибавио противправну имовинску корист у укупном износу од 3.495.417,64 динара, која средства је потом користио за личне потребе.

Акција лишења слободе спроведена је по пријави Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, а након спроведеног предистражног поступка.

проневера ухапшен
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај