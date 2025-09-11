УХАПШЕН ЗБОГ КОРУПЦИЈЕ Проневерио скоро 3,5 милиона динара НАМЕЊЕНИХ ПОГРЕБНИМ ТРОШКОВИМА
Један од запослених у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања јуче је ухапшен и против њега је покренут кривични поступак због сумње да је извршио кривично дело којим је прибавио себи противправну имовинску корист у вишемилионском износу, а на штету грађана, саопштено је из тог министарства.
Како се наводи у саопштењу, у циљу сузбијања коруптивних и других имовинских кривичних дела, а у оквиру својих надлежности, министарство је иницирало сарадњу са надлежним Вишим јавним тужилаштвом и припадницима МУП-а ради утврђивања чињеница, које указују на основану сумњу да је ухапшени извршио то кривично дело.
-На основу прикупљених информација и поступка који су спровели органи кривичног гоњења, осумњичени је лишен слободе и против њега је, у складу са законом, покренут кривични поступак - наводи се у саопштењу.
Како је претходно саопштено из тужилаштва, С. Б. је ухапшен због постојања основа сумње да је извршио кривично дело проневера у продуженом трајању. Он је, како се сумња, у периоду од 2. октобра 2024. године до 24. јула 2025. године у 12 наврата, у намери да себи прибави противправну корист мењао спискове корисника накнаде погребних трошкова дефинисаних Законом о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихове породице, а чији начин исплате је предвиђен Правилником о начину исплате новчаних примања. На овај начин С.Б. је, како се сумња, присвојио и себи прибавио противправну имовинску корист у укупном износу од 3.495.417,64 динара, која средства је потом користио за личне потребе.
Акција лишења слободе спроведена је по пријави Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, а након спроведеног предистражног поступка.