УЖАС У СУБОТИЦИ: Приморавао младића да робује на имању и краде дрва из државне шуме ИСКОРИСТИО ЊЕГОВЕ ТЕШКЕ ПРИЛИКЕ

18.08.2025. 17:36 17:58
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Pixabay.com

СУБОТИЦА: Натерао мушкарца да сече дрва у шуми у власништву Јавног предузећа "Војводина шуме" и да их краде

Припадници Министарства унутрашњих послова у Суботици ухапсили су А. Х. (32) из околине Суботице због постојања основа сумње да је извршио кривично дело трговина људима.

У саопштењу Полицијске управе у том граду наводи се да је он од почетка ове године, приморавао мушкарца (26) да ради на његовом имању, користећи његове тешке прилике.

Такође, А. Х. се сумњичи да је уз претње, натерао двадесетшестогодишњег мушкарца да сече дрва у шуми власништво Јавног предузећа "Војводина шуме" и да их краде.

Осумњиченом је, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Суботици, одређено задржавање до 48 часова и он је приведен тужилаштву.

Судија Вишег суда у Суботици одредио му је притвор до 30 дана.

Хапшење трговина људима Суботица
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
