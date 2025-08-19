clear sky
УХАПШЕНИ ЗБОГ НАСИЉА Двојица се сумњиче за разбијање излога СНС-а у Београду

19.08.2025. 20:53
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Вишимјавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су С. П. (1982) и Т. Г. (2001), због постојања основа сумње да су извршили кривично дело насилничко понашање наспортској приредби или јавном скупу.

Они се сумњиче да су 18. августа око 22 часа, током одржавања непријављеногјавног скупа у Цвијићевој улици, каменицама разбили стакло на просторијама Српскенапредне странке.

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, осумњиченима је одређенозадржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени овомтужилаштву.

