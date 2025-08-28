УЖАС У БЕОГРАДУ! Инфраструктура железнице Србије: Дечака ударила струја, попео се на вагон
БЕОГРАД: Од струјног удара из контактне мреже изнад пруге у железничкој станици данас око 12.25 сати један дечак је тешко повређен, саопштила је "Инфраструктура железнице Србије
Дечак је са места незгоде превезен колима Хитне помоћи.
Због ове несреће чекало је укупно пет возова, и то у железничким станицама Ресник, Раковица и Овча, као и на пругама Вуков споменик - Панчевачки мост и Панчевачки Мост - Крњача, саопштили су из Инфраструктуре. До несреће је дошло када се дечак попео на електромоторну гарнитуру, која је стајала на такозваном Дунавском колосеку, и тада доживео струјни удар из контактне мреже изнад пруге.
Други дечак који је са њим био у друштву, према изјавама очевидаца, није повређен. На место несреће изашли су припадници полиције и ватрогасне јединице, као и стручне службе Инфраструктуре железница Србије, а на захтев ватрогасаца, напон у контактној мрежи изнад оба колосека на прузи Београд Центар - Панчево Главна био је искључен до 13.10 сати.
Из Инфраструктуре наглашавају да кроз контактну мрежу изнад пруге пролази струја јачине од 25.000 волти и да није потребно да се додирну струјни водови да би дошло до струјног удара, као и да је довољно да се само уђе у струјно коло, које може да буде и пар метара удаљено од контактне мреже.
"Због тога је свако пењање на вагоне изузетно ризично и опасно по живот, а такви случајеви готово се по правилу трагично завршавају", наводи се у саопштењу и додаје да просечно годишње настрада пет углавном младих особа од струјног удара из контактне мреже, најчешће због пењања на вагоне. Инфраструктура железнице Србије апелује и упозорава да се не пење на вагоне, да је то опасно по живот и најстроже забрањено, као и да се у станицама и поред пруге поштују знакови упозорења, како би се избегле несреће и сачували људски животи.