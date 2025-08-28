clear sky
34°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЖАС КОД СВИЛОЈЕВА Најмање 3 особе тешко повређене, у удесу учествовао и ауто страних таблица

28.08.2025. 18:24 18:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Најмање три особе су тешко повређене у саобраћајној несрећи која се око 13.30 часова догодила на путу од кружног тока према Свилојеву код Апатина, пишу Нове апатинске новине.

У удесу су, како се незванично сазнаје, учествовала два возила, аутомобил, холандских регистарских таблица у којем су две особе тешко повређене и други, домаћих таблица у коме је тешко повређен возач. 

За сада нема информација да ли је било још путника у возилу.


На лицу места су били полиција, хитна помоћ и ватрогасци. 

Саобраћај је био у прекиду, а возачи су као алтернативу користили бициклистичку стазу.

(Telegraf.rs / Nove apatinske novine)

саобраћајна несрећа Свилојево
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај