УЖАС КОД СВИЛОЈЕВА Најмање 3 особе тешко повређене, у удесу учествовао и ауто страних таблица
28.08.2025. 18:24 18:26
Најмање три особе су тешко повређене у саобраћајној несрећи која се око 13.30 часова догодила на путу од кружног тока према Свилојеву код Апатина, пишу Нове апатинске новине.
У удесу су, како се незванично сазнаје, учествовала два возила, аутомобил, холандских регистарских таблица у којем су две особе тешко повређене и други, домаћих таблица у коме је тешко повређен возач.
За сада нема информација да ли је било још путника у возилу.
На лицу места су били полиција, хитна помоћ и ватрогасци.
Саобраћај је био у прекиду, а возачи су као алтернативу користили бициклистичку стазу.
Telegraf.rs