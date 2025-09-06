clear sky
27°C
06.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЖАС ТОКОМ ПОРОЂАЈА БЛИЗАНАЦА Беба преминула, ухапшена бабица ТРАГЕДИЈА ПОТРЕСЛА ЗАГРЕБ

06.09.2025. 13:39 13:45
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс/Дневних
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Загребачка полиција ухапсила је 69-годишњу држављанку Аустрије због сумње на несавесно лечење након што је током порођаја близанаца у стану једно дете преминуло.

Трагедија се догодила у Загребу током порођаја близанаца у стану, када је једно дете изгубило живот. Загребачка полиција је саопштила да је ухапсила 69-годишњу држављанку Аустрије, која је била ангажована као међународно овлашћена бабица.
Према информацијама полиције, сумња се да је Аустријанка починила кривично дело несавесног лечења. Она је током ноћи између 4. и 5. септембра асистирала 42-годишњој жени при порођају у њеном стану. Том приликом, једно од новорођенчади је преминуло.

Осумњичена је ухапшена и приведена на криминалистичко испитивање. Након спроведене истраге, предата је притворском надзорнику Полицијске управе загребачке уз кривичну пријаву.

telegraf.rs

беба
Извор:
Телеграф.рс/Дневних
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај