УЖАС ТОКОМ ПОРОЂАЈА БЛИЗАНАЦА Беба преминула, ухапшена бабица ТРАГЕДИЈА ПОТРЕСЛА ЗАГРЕБ
Загребачка полиција ухапсила је 69-годишњу држављанку Аустрије због сумње на несавесно лечење након што је током порођаја близанаца у стану једно дете преминуло.
Трагедија се догодила у Загребу током порођаја близанаца у стану, када је једно дете изгубило живот. Загребачка полиција је саопштила да је ухапсила 69-годишњу држављанку Аустрије, која је била ангажована као међународно овлашћена бабица.
Према информацијама полиције, сумња се да је Аустријанка починила кривично дело несавесног лечења. Она је током ноћи између 4. и 5. септембра асистирала 42-годишњој жени при порођају у њеном стану. Том приликом, једно од новорођенчади је преминуло.
Осумњичена је ухапшена и приведена на криминалистичко испитивање. Након спроведене истраге, предата је притворском надзорнику Полицијске управе загребачке уз кривичну пријаву.