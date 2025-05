УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК НАСИЉА: Након што су га тројица премлатила на улици, узео је пиштољ од ортака и запуцао (ВИДЕО)

Ради се о инциденту који се догодио у суботу у насељу Шишка, који је започео је у једном угоститељском објекту, а завршио на улици.

Полиција у вези с догађајем истражује сумње на кривична дела насилничког понашања и довођења у опасност живота и имовине.

Policija preiskuje pretep in streljanje, ki sta se zgodila v soboto Ljubljani, in sicer v Šiški.

Do izgreda je sprva prišlo v enem od gostinskih lokalov, v katerem sta se sprla znanca, pri čemer je osumljenec udaril oškodovanko. Zgodbo spremljamo @rtvsloinfo #Dnevnik. pic.twitter.com/MA6k9PgcWZ

