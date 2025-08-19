ВАСПИТАЧИЦА ИЗ ВЛАДИЧИНОГ ХАНА НЕПРАВОСНАЖНО ОСУЂЕНА НА ДВЕ ГОДИНЕ Дете (4) се угушило жиром
Основни суд у Сурдулици донео је неправоснажну пресуду којом се васпитачица М.С. из Владичиног Хана проглашава кривом и кажњава на две године затвора, због кривичног дела "напуштање немоћног лица", у овом случају деце у вртићу, када је дечак ставио жир у уста Д. Ђ. (4) из Владичиног Хана, који је од последица гушења преминуо истог дана.
Током суђења, након саслушања сведока, потврђени су наводи из оптужнице да окривљена М.С. није била у просторији са децом, у тренутку када је једно од деце ставило жир у уста покојном Д.Ђ, 27. децембра 2022. године.
Такође, одговарајући на питања суда, тужилаштва и адвоката, једна од радница је раније рекла да их критичног дана окривљена није обавестила да ће напустити просторије, како би неко од помоћног особља дошао да је замени и буде са децом.
Саслушани сведоци изјавили су да је била пракса да у случају да васпитачица из неког разлога мора да напусти просторије, позива се помоћно особље, које је мења.
У априлу је једна од радница изјавила, да су запослени у вртићу, пре кобног догађаја, прославили рођендан оптужене васпитачице.
Васпитачица М.С. се током суђења, изјашњавала да није крива за дело које јој се ставља на терет. Окривљена васпитачица М.С. признала је да је децу оставила без надзора 9 минута.
Онда је додала и да је таква пракса у овом вртићу уобичајена, као и да су деца остајала сама, јер су сервирке и чистачице одбијале да дођу да буду са децом када васпитачице морају да изађу, чак и због физиолошких потреба.
Рекла је и да је касније током дана чула од директорке или од лекара, да је реч о жиру.
Окривљена васпитачица је на суђењу раније рекла да јој је једно од троје деце, која нису спавала у тренутку када је она напустила просторију, тачније девојчица, рекла, да да је један од двојице будних дечака, наводећи га именом, ставио жир у уста малом Д.Ђ. док је он спавао.
На ову пресуду окривљена има право жалбе.