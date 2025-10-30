(ВИДЕО, ФОТО) КРИЈУМЧАРИЛИ КИНЕЗЕ ПРЕКО ДУНАВА У ХРВАТСКОЈ, ЈЕДАН СЕ УТОПИО Ухапшени осумњичени из Сомбора и Сремске Каменице ПРОНАЂЕНА ВЕЛИКА КОЛИЧИНА ОРУЖЈА И ФАЛСИФИКОВАНИ ДОКУМЕНТИ
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Д. М. (1961) из Сомбора и С. К. (1974) из Сремске Каменице, због сумње да су извршили кривично дело недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи.
Како је саопштено из ПУ Нови САд, за ово кривично дело терете се и двојица држављана НР Кине, Ј. Ј. (1986) и Ј. Ц. (1993), који су претходно ухапшени 15. октобра. Сумња се да су Ј. Ј. и Ј. Ц. превезли 11 кинеских држављана од Сурчина до Бачке Паланке, где су их предали Д. М. и С. К. ради даљег кријумчарења у Републику Хрватску.
Према полицијским саопштењима, С. К. је планирао да кинеске држављане превезе чамцем до Хрватске, али се чамац на подручју Бача преврнуо, а један од путника је нажалост изгубио живот.
Поред кријумчарења, С. К. се терети и за недозвољено држање и промет оружја и експлозивних материја и за фалсификовање докумената.
Претресом његовог стана пронађено је 27 пиштоља, шест импровизованих оружја за испаљивање пројектила, 247 метака различитих калибара, више личних докумената за које се сумња да су фалсификовани, као и 6.400 евра у готовини.
Д. М. и С. К. задржани су до 48 сати и након тога ће, уз кривичне пријаве, бити приведени вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.