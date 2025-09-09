(ВИДЕО) ДРАМА У КИКИНДИ Колима оборио жену на бициклу, лежала на асфалту у локви крви
09.09.2025. 13:30 13:59
Саобраћајна незгода догодила се данас око 12.30 часова у Кикинди, у Светосавској улици, а једна жена задобила је повреде главе.
Како незванично сазнајемо, до незгоде је дошло када је путнички аутомобил марке ''рено клио'' кикиндских регистарских ознака кренуо да се паркира, скренуо десно и том прилико ударио жену која је била на електричном бициклу, такође са десне стране.
Од ударца у аутомобил и десни ретровизор, старија женска особа је задобила повреде главе и тешке повреде левог оца.
На место инцидента је одмах стигла екипа Хитне помоћи и одвезла је у болницу, док је на терену остала полиција која обавља увиђај.