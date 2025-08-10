clear sky
39°C
10.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ПОЖАРИ БУКТЕ, ГОРИ НИСКО РАСТИЊЕ Ветар отежава рад ватрогасаца

10.08.2025. 18:01 18:04
Пише:
Дневник
Извор:
РТС
Коментари (0)
d

У крушевачком насељу Пакашница, у близини Новог Гробља око 14 часова дошло је до пожара. 

Како јавља РТС, гори ниско растиње. 

На терену су све расположиве ватрогасне екипе сектора за Ванредне ситуације и полиција. Ветар отежава рад ватрогасаца на терену који настоје да локализују пожар.

За сада нема угрожених кућа и објеката.

 

Пожари на више локација и у општини Варварин. У селима  Вратаре, Бошњане, Маскаре, селу Варварин и Бачини, према информацији са терена, горе шуме и ниско растиње.

Куће нису угрожене. У гашењу пожара Ватрогасној јединици из Ћићевца помажу и ватрогасци из Крушевца.

пожари Србија пожар ниско растиње крушевац
Извор:
РТС
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) УГАШЕН ПОЖАР У БЕОЧИНУ Изгорела гаража у насељу Шљивик, ватрогасци спасли да ватра не захвати кућу

(ВИДЕО) УГАШЕН ПОЖАР У БЕОЧИНУ Изгорела гаража у насељу Шљивик, ватрогасци спасли да ватра не захвати кућу

09.08.2025. 20:40 18:05
Волим
0
Коментар
0
Сачувај