(ВИДЕО) ПОЖАРИ БУКТЕ, ГОРИ НИСКО РАСТИЊЕ Ветар отежава рад ватрогасаца
10.08.2025. 18:01 18:04
Коментари (0)
У крушевачком насељу Пакашница, у близини Новог Гробља око 14 часова дошло је до пожара.
Како јавља РТС, гори ниско растиње.
На терену су све расположиве ватрогасне екипе сектора за Ванредне ситуације и полиција. Ветар отежава рад ватрогасаца на терену који настоје да локализују пожар.
За сада нема угрожених кућа и објеката.
Пожари на више локација и у општини Варварин. У селима Вратаре, Бошњане, Маскаре, селу Варварин и Бачини, према информацији са терена, горе шуме и ниско растиње.
Куће нису угрожене. У гашењу пожара Ватрогасној јединици из Ћићевца помажу и ватрогасци из Крушевца.