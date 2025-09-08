(ВИДЕО) САМ БОГ ГА ЈЕ СПАСИО Улетео колима у викендицу; Невероватна несрећа у Овчарско-кабларској клисури
ЧАЧАК: На магистралном путу Чачак–Пожега у Овчарско-кабларској клисури дошло је до несвакидашње саобраћајне незгоде када је возач аутомобила марке шкода изгубио контролу над возилом и слетео са пута у викендицу која се налази на обали Западне Мораве.
- Само Бог га је спасио да није улетео у реку, тада не знамо шта би било. Ударио је у трем од викендице, тако је аутомобил остао да виси и на сву срећу није тешко повређен - каже за РИНУ један од мештана.
Возач шкоде београдских регистарских ознака возилом Хитне помоћи је у свесном стању превезен је у Општу болницу у Чачку.
Пуком срећом избегнута је већа трагедија, јер у тренутку кад је возач изгубио контролу и улетео колима у викендицу у том дворишту налазили су се радници.
- Како је могло, све се добро завршило. Битно да нико није настрадао, све остало ће се направити, поручују мештани.