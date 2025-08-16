(ВИДЕО) ВАТРЕНА СТИХИЈА НА НОВОМ БЕОГРАДУ Горело 5 аутомобила и ниско растиње
Серија пожара избила је овог поподнева на Новом Београду, а када је дошло до паљења аутомобила и ватре у Блоку 70, 61, као и у Улици Јурија Гагарина. Kако ”Телеграф” незванично сазнаје, на терену су ватрогасци и пожари се локализују, док су неки већ локализовани.
"Kада је о пожару у улици Јурија Гагарина реч, око 13 часова добијена је дојава. Горело је ниско растиње и трава. На терен су изашла 2 ватрогасна кола и 7 ватрогасаца и пожар је сада локализован", сазнајемо незванично.
Према незваничним информацијама, када је о запаљеним аутомобилима на Новом Београду реч, дојава је стигла око 13 и 53 минута данас, а ватра је захватила 5 аутомобила.
"Пожар је локализовало 7 ватрогасаца и 2 ватрогасна возила", сазнајемо незванично.
Узрок ових пожара и даље није познат.