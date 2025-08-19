clear sky
ВЈТ у Београду наставља процесуирање свих осумњичених за насиље над полицијом

19.08.2025. 21:19 21:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

БЕОГРАД: Више јавно тужилаштво у Београду саопштило је вечерас, поводом информација које су се појавиле у појединим медијима, а према којима су све судије Одељења за претходни поступак Вишег суда у Београду заузеле "правни став" у вези са квалификацијом одређеног кривичног дела, да изражава забринутост због промене праксе ових судија у протеклих неколико месеци.

ВЈТ у Београду подсећа да су поједине судије за претходни поступак Вишег суда у Београду у протеклих неколико месеци доносиле решења којима су одбијале предлоге за одређивање притвора осумњиченима у великом броју случајева, али да је кривично ванпретресно веће истог суда, одлучујући по жалбама тужилаштва, преиначавало решења тих судија и одређивало притворе.

 Како се наводи ВЈТ ће, као и до сада, улагати жалбе на све спорне првостепене одлуке и тражити њихово преиначење из законом прописаних разлога, па и када је реч о одређивању притвора. 

"Ово тужилаштво поступа искључиво у складу са Уставом и законима Републике Србије и штити права свих грађана, па и полицијских службеника којима је дужност очување јавног реда и мира, а који су, подвлачимо, нарочито претходних дана изложени насилничком понашају учесника непријављених јавних скупова", наводи се у саопштењу.

Додаје се да примери у којима је притвор морао да буде одређен су случајеви насилничког понашања на непријављеним јавним скуповима услед чега је начелник ЈЗО задобио тешке телесне повреде, затим напад и шутирање начелника ПС Вождовац, а најновији пример је данашње одбијање судије да одреди притвор  Марку М. осумјиченом да је каменицама и другим предметима гађао полицијске службенике  Жандармерије. 

"Такође указујемо да се у фази претходног поступка прикупљају докази и да суд приликом одлучивања о разлозима за одређивање притвора није везан квалификацијом кривичног дела, већ искључиво чињеничним описом кривичног дела и приложеним доказима", наводи се у саопштењу ВЈТ.

више јавно тужилаштво полиција
