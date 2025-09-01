clear sky
ЗАДРЖАН ВОЗАЧ НА ПОДРУЧЈУ ЖИТИШТА Возио БМВ са 2,48 промила алкохола у организму

01.09.2025. 12:44 12:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik, Ž. Balaban

На подручју Полицијске управе у Зрењанину прошлог викенда није евидентирана ниједна саобраћајна незгода, саопштила је данас зрењанинска полиција.

Припадници саобраћајне полиције су у овом периоду открили и санкционисали укупно 249 прекршаја, а из саобраћаја је искључено десет возача који су возили под дејством алкохола.

Полиција је на подручју Житишта задржала педесетпетогодишњег возача аутомобила БМВ који је управљао возилом са 2,48 промила алкохола у организму. 

Против возача који су учинили прекршаје биће поднете одговарајуће прекршајне пријаве, додала је полиција у Зрењанину.

саобраћај саобраћајна полиција полицијска управа зрењанин
