ЗАДРЖАН ВОЗАЧ НА ПОДРУЧЈУ ЖИТИШТА Возио БМВ са 2,48 промила алкохола у организму
01.09.2025. 12:44 12:45
На подручју Полицијске управе у Зрењанину прошлог викенда није евидентирана ниједна саобраћајна незгода, саопштила је данас зрењанинска полиција.
Припадници саобраћајне полиције су у овом периоду открили и санкционисали укупно 249 прекршаја, а из саобраћаја је искључено десет возача који су возили под дејством алкохола.
Полиција је на подручју Житишта задржала педесетпетогодишњег возача аутомобила БМВ који је управљао возилом са 2,48 промила алкохола у организму.
Против возача који су учинили прекршаје биће поднете одговарајуће прекршајне пријаве, додала је полиција у Зрењанину.