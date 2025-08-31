ЗАЛУТАО У МИНСКО ПОЉЕ Младић погинуо док је чувао козе УЖАС У ДОБОЈУ
31.08.2025. 07:37 07:39
Млађи мушкарац погинуо је у обележеном минском пољу у добојском насељу Хоџићи у Републици Српској, саопштено је из Полицијске управе Добој.
Полиција је навела да им је несрећа пријављена јуче у 17.50 часова, и да је на лице места изашао дежурни тужилац који руководи увиђајем, преноси РТРС.
Према незваничним информацијама погинуо је 19-годишњак који је ушао у обележено минско поље како би вратио козе.