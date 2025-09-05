ЗАПЛЕЊЕН ДУВАН У ТЕМЕРИНУ Полиција нашла 13,5 килограма резаног дувана
05.09.2025. 14:00 14:13
НОВИ САД: Полиција је у сарадњи са Пореском полицијом у Темерину запленила 13,5 килограма резаног дувана и поднела кривичну пријаву против мушкарца из овог места.
Како је саопштено, претресом куће и помоћних просторија које користи В. Б. (1960) пронађена је наведена количина дувана. Заплењена роба предата је у надлежност Пореској полицији.
Против осумњиченог ће, по налогу Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, бити поднета кривична пријава у редовном поступку због сумње да је починио кривично дело недозвољен промет акцизних производа.