ЗАПЛЕЊЕН ДУВАН У ТЕМЕРИНУ Полиција нашла 13,5 килограма резаног дувана

05.09.2025. 14:00 14:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
duvan
Фото: РИНА/Илустрација

НОВИ САД: Полиција је у сарадњи са Пореском полицијом у Темерину запленила 13,5 килограма резаног дувана и поднела кривичну пријаву против мушкарца из овог места.

Како је саопштено, претресом куће и помоћних просторија које користи В. Б. (1960) пронађена је наведена количина дувана. Заплењена роба предата је у надлежност Пореској полицији.

Против осумњиченог ће, по налогу Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, бити поднета кривична пријава у редовном поступку због сумње да је починио кривично дело недозвољен промет акцизних производа.

шверц заплена дувана темерин
Вести Хроника
