ЗАТЕЧЕН У СТАНУ СА ДЕВОЈКОМ Мушкарац избоден ножем у центру Београда НАПАДАЧ БАЦИО НОЖ И ПОБЕГАО

Фото: Dnevnik.rs

Мушкарац старости око 40 година тешко је повређен када га је непознати нападач избо ножем у центру Београда.

Напад се догодио јутрос око 7 сати у стану згради у центру Београда. 

Нападач је наводно ушао у стан у ком је избодени мушкарац био са девојком и задао му два убода - у груди и стомак. 

"Крви је на све стране у згради, а мислим и да је полиција пронашла нож у ходнику", рекао је извор упознат са случајем. 

Обавештена је полиција која је убрзо изашла на терен. 

(Kurir.rs)

 

