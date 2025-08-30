ЗАТЕЧЕН У СТАНУ СА ДЕВОЈКОМ Мушкарац избоден ножем у центру Београда НАПАДАЧ БАЦИО НОЖ И ПОБЕГАО
30.08.2025. 09:41 09:43
Мушкарац старости око 40 година тешко је повређен када га је непознати нападач избо ножем у центру Београда.
Напад се догодио јутрос око 7 сати у стану згради у центру Београда.
Нападач је наводно ушао у стан у ком је избодени мушкарац био са девојком и задао му два убода - у груди и стомак.
"Крви је на све стране у згради, а мислим и да је полиција пронашла нож у ходнику", рекао је извор упознат са случајем.
Обавештена је полиција која је убрзо изашла на терен.
(Kurir.rs)