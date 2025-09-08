overcast clouds
ЖЕСТОК СУДАР ДВА АУТОМОБИЛА КОД КРАГУЈЕВЦА Ватрогасци-спасиоци повређеног извлачили из возила

08.09.2025. 11:01 11:02
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Фото: pixabay.com

КРАГУЈЕВАЦ: Током раних јутарњих сати у крагујевачком насељу Цервоц дошло је до саобраћајне незгода када су се сударила два путничка возила. Један мушкарац је повређен и превезен је у болницу.

- До судара возила која су се кретала из супротних смерова дошло је око 5 сати ујутру. На терен су изашли ватрогасци-спасиоци, који су повређеног извукли из аутомобила, каже за РИНУ један од очевидаца.

Током трајања увђаја саобраћај је био обустављен и на путу Крагујавц – Топола биле су формиране дугачке колоне возила.

крагујевац саобраћајна незгода саобраћајна несрећа
