ЗЛОЧИН КОЈИ ЈЕ ШОКИРАО АУСТРИЈУ Српкиња (61) убијена у свом дому ОСУМЊИЧЕН БИВШИ ПАРТНЕР
Жена (61) пореклом из Србије, убијена је у четвртак у свом дому у Леобену у Аустрији, а полиција је ухапсила мушкарца (64), због сумње да је починио злочин.
Према наводима, реч је о бившем партнеру Српкиње. У питању је Аустријанац који вуче порекло са Балкана.
Беживотно тело Српкиње пронађено је у јутарњим часовима у њеном дому, а у дворишту су затекли мушкарца и одмах га привели.
Полицију су око 10 часова позвале колеге убијене, забринуте што се није појавила на послу.
Када је патрола стигла на њена врата, затекла је стравичан призор. Српкиња је лежала крвава на поду са бројним ранама, највероватније нанетих ножем.
Хитна помоћ је брзо стигла на лице места, али нису ништа могли да ураде. Тело је потом пребачено на обдукцију.
Према наводима медија, убијена Српкиња живела је у малој кући између џамије и индустријске зоне у Леобену.
Полиција је у дворишту пронашла крвави нож којим је, како се верује, почињено убиство.
Како пише аустријски Хеуте, осумњичени је саслушан и полицији је наводно признао злочин, али није открио мотив убиства.
Наводно је осумњичени некада живео са Српкињом у тој истој кући.
Истрага се наставља.